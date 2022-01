NORT H SHOR E TOWERS VOL. 19 NO.2 FEBRUARY 2022 T H E O F F I C I A L N E W S P A P E R O F N O R T H S H O R E T O W E R S HOME IS WHERE THE HEART IS… Photo by Nurit Israeli Latest Co-op Sales Valentine’s Day Special Chernow’s Profile: Jim Cavanagh Covid Update: Here We Go Again Page 4 Pages 8 and 9 Page 15 Pages 28 and 29