NORT H SHOR E TOWERS VOL. 17 NO.10 OCTOBER 2020 T H E O F F I C I A L N E W S P A P E R O F N O R T H S H O R E T O W E R S Meet Your New Board! President’s Letter & Board Election Results Chernow’s Profile: Carol Meyerson Latest Co-op Sales Page 3 Page 4 Page 15 Ed Phelan Mario Carmiciano Steve Kirschner Daniel Nachmanoff Bob Ricken James Short Martin Schwartzman Dr. Stanley Goldsmith Fred Chernow