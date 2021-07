NORT H SHOR E TOWERS VOL. 18 NO.8 AUGUST 2021 T H E O F F I C I A L N E W S P A P E R O F N O R T H S H O R E T O W E R S NST’S BABES & GUYS CHARITY EVENT RETURNS! Steinberg Dawn by Photos Chernow’s Profile: The Babes are Latest Bill Back! Co-op Isaacson Listings Page 4 Pages 6 & 7 Page 15