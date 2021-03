NORT H SHOR E TOWERS VOL. 18 NO.4 APRIL 2021 T H E O F F I C I A L N E W S P A P E R O F N O R T H S H O R E T O W E R S BETTER DAYS AHEAD Profiles in Courage: Latest Co-op Marty Sales Schwartzman’s Second Chance Page 3 Page 13 Page 15 Photo by Julie Weissman NST Upstanders Do It Again!