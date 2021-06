NORT H SHOR E TOWERS VOL. 18 NO.7 JULY 2021 T H E O F F I C I A L N E W S P A P E R O F N O R T H S H O R E T O W E R S Ed Phelan Martin Schwartzman Dan Nachmanoff Fred Chernow WELCOME YOUR NEW BOARD! Barry Berman Dr. Stanley Goldsmith Richard S. Levine Theresa Oropallo James Short Chernow’s Profile: Mickey & Allan Greenblatt President’s Letter & Board Election Results Latest Co-op Listings Page 3 Page 4 Page 15