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Volume 26 Number 44
Oct. 30-Nov. 5, 2020 FREE
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SERVING PARKCHESTER, HUNTS POINT, FORDHAM SOUTH, GRAND CONCOURSE, FORDHAM NORTH, BRONX NORTH, CO-OP CITY
PAID FOR BY CUMMINGS FOR CONGRESS
ELECTION DAY IS NOVEMBER 3RD
VOTE
JOHN
CUMMINGS
LIFELONG UNION WORKER.
AFL-CIO MEMBER FOR
20+ YEARS.
PRO-JOBS
PRO-UNION
PRO-MIDDLE CLASS
NEW YORKERS DESERVE A MIDDLE-CLASS CHAMPION IN CONGRESS
VOTE JOHN CUMMINGS NOVEMBER 3RD.
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