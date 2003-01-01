Sign up to watch debates online at www.PoliticsNY.com/Debates
BXTIMES.COM
Volume 27 Number 24
June 11-17, 2021 FREE
BREAKING LOCAL NEWS AT BXTIMES.COM
SERVING PARKCHESTER, HUNTS POINT, FORDHAM SOUTH, GRAND CONCOURSE, FORDHAM NORTH, BRONX NORTH, CO-OP CITY
I was a cop for 22 years. I wore
a bulletproof vest and patrolled
the streets during the crack
epidemic. I saw crime go up
and, thankfully, crime go down.
And I’m ready to make
New York safe for all of us.
“
FOCUS POLICE ON
STOPPING VIOLENT
CRIMES AND GETTING
GUNS OFF OUR
STREETS
“FLOOD THE ZONE,”
TRANSFERRING
DETECTIVES TO
HIGHER CRIME AREAS
TO RAPIDLY STOP
SPIKES IN VIOLENT
CRIME
MAKE IT EASIER
FOR GOOD COPS TO
IDENTIFY BAD COPS,
AND EMPOWER
COMMUNITIES IN
CHOOSING PRECINCT
LEADERSHIP
STOP ILLEGAL
GUNS FROM COMING
IN THROUGH BUS
STATIONS, TRAIN
STATIONS AND OUR
AIRPORTS
FOCUS ON CRIME
PREVENTION AND
CURE VIOLENCE
INITIATIVES TO END
SERIAL RECIDIVISM
ericadams2021.com @ericadamsfornyc
VOTE JUNE 22ND
CONGRESSMEMBER
ADRIANO ESPAILLAT
QUEENS BOROUGH PRESIDENT
DONOVAN RICHARDS
CONGRESSMEMBER
TOM SUOZZI
BRONX BOROUGH PRESIDENT
RUBÉN DÍAZ JR.
D E M O C R AT
RANK #1
/Debates
/Debates
/BXTIMES.COM
/BXTIMES.COM
/ericadams2021.com