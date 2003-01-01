Volume 40 Number 44 Oct. 30-Nov. 5, 2020
BXTIMES.COM
75¢
CHECK OUT OUR NEW WEBSITE AT BXTIMES.COM
SERVING THROGGS NECK, PELHAM BAY, COUNTRY CLUB, CITY ISLAND, WESTCHESTER SQUARE, MORRIS PARK, VAN NEST, PELHAM PARKWAY, CASTLE HILL, ALLERTON
VOTE
JOHN
CUMMINGS
LIFELONG UNION WORKER.
AFL-CIO MEMBER FOR 20+ YEARS.
PRO-JOBS
PRO-UNION
PRO-MIDDLE
CLASS
NEW YORKERS DESERVE
A MIDDLE-CLASS
CHAMPION IN CONGRESS
VOTE JOHN CUMMINGS
NOVEMBER 3RD.
PAID FOR BY CUMMINGS FOR CONGRESS
Cummings2020.com
JohnCummings2020 Cummings2020
ELECTION DAY IS NOVEMBER 3RD
/BXTIMES.COM
/BXTIMES.COM
/Cummings2020.com