Volume 41 Number 24 June 11-17, 2021
Sign up to watch debates online at www.PoliticsNY.com/Debates
BXTIMES.COM
75¢
CHECK OUT OUR NEW WEBSITE AT BXTIMES.COM
SERVING THROGGS NECK, PELHAM BAY, COUNTRY CLUB, CITY ISLAND, WESTCHESTER SQUARE, MORRIS PARK, VAN NEST, PELHAM PARKWAY, CASTLE HILL, ALLERTON
I was a cop for 22 years. I wore
a bulletproof vest and patrolled
the streets during the crack
epidemic. I saw crime go up
and, thankfully, crime go down.
And I’m ready to make
New York safe for all of us.
“
VOTE JUNE 22ND
CONGRESSMEMBER
ADRIANO ESPAILLAT
QUEENS BOROUGH PRESIDENT
DONOVAN RICHARDS
CONGRESSMEMBER
TOM SUOZZI
BRONX BOROUGH PRESIDENT
RUBÉN DÍAZ JR.
�� �� �� �� �� �� �� ��
RANK #1
ericadams2021.com @ericadamsfornyc
FOCUS POLICE ON
STOPPING VIOLENT
CRIMES AND GETTING
GUNS OFF OUR
STREETS
“FLOOD THE ZONE,”
TRANSFERRING
DETECTIVES TO
HIGHER CRIME AREAS
TO RAPIDLY STOP
SPIKES IN VIOLENT
CRIME
MAKE IT EASIER
FOR GOOD COPS TO
IDENTIFY BAD COPS,
AND EMPOWER
COMMUNITIES IN
CHOOSING PRECINCT
LEADERSHIP
STOP ILLEGAL
GUNS FROM COMING
IN THROUGH BUS
STATIONS, TRAIN
STATIONS AND OUR
AIRPORTS
FOCUS ON CRIME
PREVENTION AND
CURE VIOLENCE
INITIATIVES TO END
SERIAL RECIDIVISM
/Debates
/Debates
/BXTIMES.COM
/BXTIMES.COM
/ericadams2021.com