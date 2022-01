Find & Post Local Jobs Free at BXTIMES.COM/JOBS BXTIMES.COM 75¢ Volume 42 Number 3 Jan. 21-27, 2022 SERVING THROGGS NECK, PELHAM BAY, COUNTRY CLUB, CITY ISLAND, WESTCHESTER SQUARE, MORRIS PARK, VAN NEST, PELHAM PARKWAY, CASTLE HILL, ALLERTON Photo Aracelis Batista PERSON OF NOT AGAIN Row house fire in Longwood kills 1, injures 8 PAGE 6 SPECIAL SECTION THE YEAR MAYOR ERIC ADAMS LEADING NEW YORK CITY SEE PAGE 29 cha r ter SCHOOL guide SCHNEPSMEDIA.COM BRONX TIMES REPORTER, JAN. 21-27, 2022 23 BTR FREE INSIDE 12-PAGE ADVERTISING SUPPLEMENT CHARTER SCHOOL GUIDE /JOBS