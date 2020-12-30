Pro-LGBTQ Middle Collegiate Burns 03 TranSanta From Indya Moore 18 Prom: More Glitz, Less Heart 22
www.GayCityNews.com
SERVING GAY, LESBIAN, BI AND TRANSGENDER NEW YORK
A Loser’s
Last Gasps
LOCKING IN CONTRACTOR
RELIGIOUS EXEMPTIONS
REUTERS/ CHERISS MAY
Page 08
HEALTH.
ADVOCACY.
THIS IS WHAT HEALTH CARE LOOKS LIKE CARE.
www.AmidaCareNY.org
© GAY CITY NEWS 2020 | SCHNEPS MEDIA, ALL RIGHTS RESERVED FREE | VOLUME NINETEEN, ISSUE TWENTY-SEVEN | DECEMBER 17 - DECEMBER 30, 2020
/www.GayCityNews.com
/www.AmidaCareNY.org
/www.GayCityNews.com
/www.AmidaCareNY.org