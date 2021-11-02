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Volume 41 Number 44 Oct. 29-Nov. 4, 2021
SERVING VING THROGGS NECK, PELHAM BAY, COUNTRY CLUB, CITY ISLAND, WESTCHESTER SQUARE, MORRIS PARK,PA VAN NEST, PELHAM PARKWAY,P
CASTLE HILL, ALLERTON
NOVEMBER 2, 2021
For coverage, see PAGES 11 & 16
THE PEOPLE’S ADVOCATE
From the streets to Cit y Hall,
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