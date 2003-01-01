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Volume 26 Number 48
Nov. 27-Dec. 3, 2020 FREE
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LIFE IN COLOR
Bronx artist paints borough in a ‘new tone.’ Page 36
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